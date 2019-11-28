الجبير يستعرض مع وفد إماراتي الرؤى حول القضايا الإقليمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في ديوان الوزارة بالرياض، الخميس، وفدا من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة طارق بن خلفان الزعابي.
واستعرض الجبير خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتطابق في الرؤى والمواقف حيال القضايا الإقليمية منها والدولية.
حضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.
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