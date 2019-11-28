الإمارات تشارك في احتفالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني

يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الفعالية التضامنية التي عقدت الخميس، بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 للاحتفال في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام بهذا اليوم لتأكيد التضامن مع كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وشارك في الاحتفال المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، وسفراء الدول العربية الأعضاء بالجامعة، وممثلين عن الأمم المتحدة، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر .



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وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وإصرارها على الالتزام بقضية الشعب الفلسطيني، ومواصلة الدفاع عن حقوقه، ودعم استعادة حريته ورفع الظلم التاريخي الذي يتعرض له.

وجدد أبو الغيط- في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي -الالتزام بقضية الشعب الفلسطيني العادلة والدعم الكامل لنضاله وقيادته، موجها التقدير لسفراء وممثلي الدول المُعتمدين لدى مصر وجامعة الدول العربية على حرصهم في المشاركة بهذه المُناسبة .

وتتضمن الفعالية كلمات للأمم المتحدة، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي قصير بعنوان (القدس عاصمة فلسطين الأبدية).



وعلى هامش الفعالية تم افتتاح معرض وثائقي يقدم صورة تاريخية لمدينة القدس منذ العصر الحجري حتى العصر اليوناني بما يدحض كل الادعاءات الإسرائيلية بيهودية القدس وبشهادة الأدلة الأثرية من الأبنية والمشغولات الفنية والمدافن والنقوش الكنعانية التي تثبت أن القدس عربية منذ 7000 عام.