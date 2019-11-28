شاهد.. محمد بن سلمان وولي عهد دبي يدعمان إكسبو 2020

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 عبر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن دعمهما لمعرض إكسبو 2020 في دبي.

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد رافق ولي العهد حيث اطلعا على مجسم عام للمعرض، وتعرفا على مكوناته والأجنحة التي سيضمها المعرض كما زارا جناحي السعودية والإمارات. وظهر ولي العهد والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وهما يضعان شعار المعرض.

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