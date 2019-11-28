450 قتيلا إيرانيا.. أصغرهم إسفانداني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما أكد المجلس الوطني للمقاومة في إيران أن عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وصل أمس إلى 450 ضحية، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة نيكتا إسفانداني أصغر ضحايا نظام الملالي، والتي سقطت قتيلة عن عمر 14 عاما.

وبحسب موقع اللجنة، فإن نيكتا قتلت برصاصة في الرأس يوم 16 من نوفمبر في منطقة «ستار خان» بالعاصمة طهران. وقد بحثت عنها أسرتها لمدة 3 أيام، قبل العثور على جثمانها.

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وأخبرتهم السلطات أنهم يمكنهم تسلم جثمانها دون أي مقابل مادي، وذلك لأنها تبلغ من العمر 14 عاما فقط، أي أنها ما زالت طفلة بحكم القانون، وأنهم لن يطالبوا الأسرة بثمن الرصاص (الذي قتلها).

نيكتا إسفانداني نيكتا إسفانداني، وتسلمت الأسرة الجثة وتم دفنها يوم 20 من نوفمبر.

وتطلب وزارة الاستخبارات الإيرانية من كل أسرة مبلغ 40 مليون تومان لتسليم الجثمان الذي يخصها، واشترطت عدم إقامة مراسم العزاء أو التواصل مع وسائل الإعلام، وفق المصادر.

وأعلنت منظمة مجاهدي خلق المعارضة أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران تجاوز 450 قتيلا، فيما أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أن السلطات اعتقلت حتى الآن7 آلاف من المحتجين.