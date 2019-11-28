أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، "أن تركيا ستعمل على ترحيل أحد عشر مواطنا فرنسيا من مقاتلي داعش إلى فرنسا في أوائل كانون الأول المقبل".
وكانت الداخلية التركية قد أعلنت عن "ترحيل ثمانية من مسلحي داعش، الذين تم اعتقالهم من قبل الجيش التركي وذلك إلى ألمانيا والمملكة المتحدة" .
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التركية: سنرحل 11 داعشيا فرنسيا أوائل كانون الأول المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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