الداخلية التركية: سنرحل 11 داعشيا فرنسيا أوائل كانون الأول المقبل

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، "أن تركيا ستعمل على ترحيل أحد عشر مواطنا فرنسيا من مقاتلي داعش إلى ​فرنسا​ في أوائل كانون الأول المقبل"​​​.

وكانت الداخلية التركية قد أعلنت عن "ترحيل ثمانية من مسلحي داعش، الذين تم اعتقالهم من قبل ​الجيش التركي​ وذلك إلى ​ألمانيا​ و​المملكة المتحدة​" .