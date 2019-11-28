خارجية إيران: الحكيم اعتذر لظريف عن الهجوم على قنصلية إيران في النجف

أعلنت وزارة الخارجية ال​إيران​ية أن "وزير الخارجية ​العراق​ي، ​محمد علي الحكيم​، اتصل بنظيره الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، لتقديم اعتذار العراق عن الهجوم الذي استهدف قنصلية إيران في النجف"، مشيرةً إلى أن "الحكيم اتصل بظريف "بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف العراقية وإحراقها لتقديم الاعتذار عما فعله المخربون"، واصفة ما قاموا به بـ"الإجراء المدمر".

ولفتت إلى أن "الحكيم تعهد لظريف بأن تحمي ​الحكومة العراقية​ الدبلوماسيين الإيرانيين والأماكن الدبلوماسية الإيرانية في العراق".

وأقدمت مجموعة متظاهرين في النجف العراقية، مساء أمس الأربعاء، على اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية وإحراقها، في حادث ليس الأول من نوعه خلال موجة ​الاحتجاجات​ الأخيرة في المدينة.