مقتدى الصدر: على الحكومة الاستقالة فوراً

أكد رئيس "التيار الصدري" مقتدى الصدر، ان "ارادة الشعب العراقي اكبر من الجميع في البلاد، ويجب على المتظاهرين معاقبة بعض المسيئين".
واعتبر الصدر ان "عدم استقالة الحكومة العراقية تعني بداية نهاية العراق"، ناصحاً "الحكومة الحالية بالاستقالة فوراً حقناً للدماء"، مؤكداً "عدم ضلوع تياره باقتحام القنصلية الايرانية في النجف الاشرف ".
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