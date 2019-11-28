مقتدى الصدر: على الحكومة الاستقالة فوراً

أكد رئيس "​التيار الصدري​" ​مقتدى الصدر​، ان "ارادة الشعب ​العراق​ي اكبر من الجميع في البلاد، ويجب على المتظاهرين معاقبة بعض المسيئين".

واعتبر الصدر ان "عدم استقالة ​الحكومة العراقية​ تعني بداية نهاية العراق"، ناصحاً "الحكومة الحالية بالاستقالة فوراً حقناً للدماء"، مؤكداً "عدم ضلوع تياره باقتحام القنصلية الايرانية في ​النجف الاشرف​ ".