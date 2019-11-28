زاخاروفا: أنصح بومبيو بإرسال مساعدات إنسانية لدونباس بدلا من التصريحات لدعم كييف

توجهت المتحدثة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ الى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ بالنصيحة بـ"إرسال ​مساعدات​ إنسانية إلى شرق ​أوكرانيا​ بدلاً من كتابة التصريحات على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ لدعم كييف".

وأوضحت زاخاروفا خلال ​مؤتمر​ صحفي ردا على طلب التعليق على تصريح بومبيو الذي سبق انعقاد قمة "نورماندي" أنه "ربما هناك رغبة بالشعور بالمشارطة بالعملة (صيغة نورماندي)، سيكون من الأفضل إرسال المساعدات الإنسانية إلى شرق أوكرانيا".

ورأت أنه "على سبيل المثال، يمكن أن ترسل ​واشنطن​ المواد الغذائية، و​الدواء​، والأشياء الضرورية لمكونات البنية التحتية المدنية، وأن مثل هذه الخطوة لن تسبب القلق حتى في كييف".

ولفتت الى أنه "من ضد هذا؟ هناك أجواء مناسبة واتجاه كبير للمساهمة وتقديم المساعدة والرعاية الحقيقية للسكان بالطبع، كتابة "تغريدة" أسهل بكثير من إرسال المساعدات الإنسانية".

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