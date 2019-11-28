تعميم صورة موقوف اقدم على عدة عمليات نشل هواتف خليوية

عممت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة الموقوف: - ر. أ. (مواليد عام 1989، لبناني) لإقدامه على عدة عمليات نشل هواتف خليوية على متن دراجة آلية صغيرة الحجم ، ضمن نطاق منطقة ​جبل لبنان​.

وطلبت هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى مفرزة ​الجديدة​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، أو الاتصال على الرقم 901203/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.