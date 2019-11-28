تعميم صورة موقوف اقدم على عدة عمليات نشل هواتف خليوية

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: - ر. أ. (مواليد عام 1989، لبناني) لإقدامه على عدة عمليات نشل هواتف خليوية على متن دراجة آلية صغيرة الحجم ، ضمن نطاق منطقة جبل لبنان.
وطلبت هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، أو الاتصال على الرقم 901203/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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