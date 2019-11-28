الرافعي زارت نورث ليبانون كولدج ودير مار أنطونيوس جديدة زغرتا

زارت قائمقام زغرتا ​ايمان الرافعي​ معهد "نورث ليبانون كولدج" و​دير مار أنطونيوس​ جديدة زغرتا بدعوة من رئيس الدير الاب الدكتور لويس الفرخ.

وجالت الرافعي في الصفوف والتقت طلاب الصفوف الثانوية، وكان حوار معهم حول "دور القائمقام في القضاء والمشاكل البيئية التي يعاني منها ​قضاء زغرتا​، خصوصا مشاكل النفايات والحرائق في الغابات، والمشاريع الانمائية التي تنفذها البلديات والدور الرقابي للقائمقام".

واستوضح الطلاب من الرافعي كيفية عمل غرفة هيئة إدارة الكوارث والازمات في زغرتا ودورها في الاستجابة الى الأحداث التي تطرأ خصوصا الحرائق منها.

وركزت الرافعي على "دور المدارس في توعية الشباب على المشاكل المطروحة، والعلاقة بين المجتمع المدني مع البلديات وكيفية التنسيق بين المجتمع المحلي والمدارس والسلطة المركزية لمعالجة كل المشاكل التي قد تستجد".

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وأثنت على "النشاط والحماسة التي يتحلى بهما الاب الفرخ والتي ستحفز الطلاب على إقامة المزيد من النشاطات المتنوعة في المعهد".

وتم الاتفاق على التنسيق والتعاون المشترك في معظم الأنشطة.

وفي ختام الجولة أولم الاب الفرخ على شرف الرافعي بحضور آباء الدير والمعهد.