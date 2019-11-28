الأمن الداخلي: توقيف رجل وزوجته لترويجهما مخدرات جنوبا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن ​مكتب مكافحة المخدرات​ الإقليمي في الجنوب من تحديد هوية سيدة تروج المخدرات في العديد من المناطق اللبنانية، وخصوصا في صيدا والنبطية والرميلة، بحيث تقوم بالإشتراك مع زوجها الذي يعمل لصالح أحد تجار المخدرات في منطقة البقاع بتأمين المخدرات من البقاع، ويقومان بترويجها في صيدا والنبطية والرميلة ومناطق شرق صيدا".

وأوضحت أنه "من خلال الرصد والمتابعة، تمكن المكتب من توقيفها وزوجها، وهما كل: ص. ك. (مواليد عام 1976، لبنانية) وع.د. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو مطلوب بموجب ثلاث مذكرات عدلية بجرم ترويج وإتجار بالمخدرات. وضبط في حوزتهما حوالى /17/غ. من مادة "الكوكايين" و"باز الكوكايين" و /13.5/غ. من مادة حشيشة الكيف ومبلغ مالي وأجهزة خلوية، إضافة الى ضبط سيارة يستخدمها ع. د. المذكور في مجال ترويج المخدرات".

ولفتت إلى أن الموقوفين أودعا مع المضبوطات القضاء المختص بناء على إشارته.