بري عرض الأوضاع العامة كوبيتش

عرض رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ اﻻوضاع العامة، ﻻسيما الوضعين اﻻقتصادي والمالي وأخر المستجدات السياسية، مع المنسق الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش. من جهة ثانية، استقبل بري سفيرة ​أستراليا​ في لبنان ريبيكا غريندلاي.

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