اصحاب المحطات والصهاريج ردا على الاتحاد العمالي: أزمة المحروقات بدأت منذ أكثر من ستة اشهر

ردت نقابتا اصحاب محطات بيع ​المحروقات​ واصحاب ​الصهاريج​ ومتعهدي نقل المحروقات وموزعي المحروقات في بيان، على ​الاتحاد العمالي العام​، فاشارت الى انه "بدأت أزمة المحروقات منذ أكثر من ستة اشهر بسبب سعر صرف ​الدولار​ وفقدانه من السوق، ويبدو ان الاتحاد العمالي العام يؤكد في بيانه الصادر اليوم انه كان في سبات عميق".

اضاف البيان: "ان نقابتي اصحاب محطات بيع المحروقات واصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات يفترض بهم المحافظة على اسمترارية عمل موظفيهم، والاولى بالاتحاد العمالي العام ان يكون الى جانب هذه النقابات لانصافها وتحقيق مطالبها الشرعية".