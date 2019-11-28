ردت نقابتا اصحاب محطات بيع المحروقات واصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات وموزعي المحروقات في بيان، على الاتحاد العمالي العام، فاشارت الى انه "بدأت أزمة المحروقات منذ أكثر من ستة اشهر بسبب سعر صرف الدولار وفقدانه من السوق، ويبدو ان الاتحاد العمالي العام يؤكد في بيانه الصادر اليوم انه كان في سبات عميق".
اضاف البيان: "ان نقابتي اصحاب محطات بيع المحروقات واصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات يفترض بهم المحافظة على اسمترارية عمل موظفيهم، والاولى بالاتحاد العمالي العام ان يكون الى جانب هذه النقابات لانصافها وتحقيق مطالبها الشرعية".
كانت هذه تفاصيل خبر اصحاب المحطات والصهاريج ردا على الاتحاد العمالي: أزمة المحروقات بدأت منذ أكثر من ستة اشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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