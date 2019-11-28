محتجون يجتازون العوائق الموجودة أمام مصرف لبنان في الحمرا

عمل بعض ​المحتجين​ امام ​مصرف لبنان​ على اجتياز العوائق ​الحديدة​ الموجودة أمامه بظل تواجد عناصر من ​مكافحة الشغب​. يذكر أن محتجهون كانوا قد قطعوا الطريق امام المصرف قبل ساعة احتجاجا على الوضعين الاقتصادي والمالي التي يمر به البلاد.

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