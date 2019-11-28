شكرا لقرائتكم خبر عن تميم الـ A T M.. ابن عم أمير قطر يصفه بجهاز الصراف الآلي لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف لشيخ فهد بن عبد الله آل ثانى، ابن عم تميم بن حمد، وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، الأمير القطرى بجهاز الصرف الآلي " ATM" للديكتاتور رجب طيب أردوغان

وقال "عبد الله" فى تغريده عبر حسابه على تويتر :"بعد زيارة اردوغان للوطن الغالي قطر وتوقيع اتفاقيات جديدة مع تميم بن حمد تأكد الجميع أن تميم ليس إلا "جهاز صراف آلي ATM.

وتوقع أن يفلس النظام القطرى قريبا، قائلا :"سيذوب الثلج وسينتهي مخزون هذا الجهاز وسيكون الافلاس مصير تنظيم الحمدين الارهابي والأيام بيننا".

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وتابع :" أن على كل قطرى أن يعرف ماذا تفعل عصابة الحمدين وكلما طالت المقاطعة العربية انكشف نظام الحمدين.

وتابع ابن عم تميم بن حمد: "النظام القطرى تعرى وانكشف لشعبه وللشعوب أنه نظام خائن وعميل وعدو متربص ويدعم كل عدو ضد أخوانه فى الخليج ماليا ومعنويا، فمن يجهل تنظيم الحمدين فجهله له فإنا لا نجهله ومكشوفين لدينا".