شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يستقبل سفير دولة جنوب السودان في مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم جوزيف موم، سفير دولة جنوب السودان في مصر، بحضور المستشار محمود فوزي عبدالباري الأمين العام لمجلس النواب.

وأكد الدكتور على عبد العال خلال اللقاء خصوصية العلاقات المصرية – الجنوب السودانية في ضوء القواسم المشتركة التى تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لدعم السلام والاستقرار في جنوب السودان، متمنياً أن يعم السلام هذا البلد الشقيق

من جانبه، أشاد سفير جمهورية جنوب السودان بالتنامي الايجابي والملحوظ الذى تشهده العلاقات التى تجمع جنوب السودان بمصر والذي يتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مضيفاً بأن جنوب السودان تتطلع إلى دعم مصر لها في تلك المرحلة الانتقالية مع أجل دعم السلام والاستقراروالتنمية في ضوء الدور المصري الرائد إفريقياً.

وطلب سفير جنوب السودان دعم التعاون البرلماني بين البلدين عبر الاستفادة من الخبرات البرلمانية لمصر ودعم القدرات في ذلك الاتجاه.

Advertisements

وناقش اللقاء أيضاً بعض الأمور الخاصة بالإعداد للزيارة المرتقبة القادمة للدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني إلى جمهورية جنوب السودان، في إطار السعى لتوطيد العلاقات المصرية بالدول الإفريقية بشكل عام وتوطيد العلاقات المصرية مع جمهورية جنوب السودان الشقيقة على كافة الأصعدة بشكل خاص.

كما أوضح سفير جنوب السودان أن تلك الزيارة رفيعة المستوى ستصب في صالح دعم العلاقات المصرية الجنوبية الراسخة مشيرا إلى أنها تأتي في توقيت يخطو فيه جنوب السودان أولى خطواته باتجاه ترسيخ الأمن والاستقرار مؤكداً حرص جنوب السودان على إتمام تلك الزيارةالهامة.