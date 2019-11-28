توقيف شاب وامرأة بحوزتهم 22 “بلاكة” من “الحشيش” في مراكش!

تمكنت المصالح الأمنية، أمس الخميس، من اعتقال شخصين، وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا “الحشيش” داخل منزل بدرب الحرش في مراكش.

وحسب مصادر محلية، فإن فرقة محاربة المخدرات، والمؤثرات العقلية بولاية أمن مراكش، توصلت بمعطيات تتعلق بترويج مخدر الشيرا على مستوى درب الحرش، من طرف شخص، وامرأة، لتتم مداهمتهم، وضبطهم في حالة تلبس.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية مكنت من ضبط 22 صفيحة من مخدر الشيرا داخل منزل الموقوف، بلغ وزنها حوالي 2 كلغ كانت معدة للتوزيع.

ووضع المعنيون بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة، في انتظار أن يتم تقديمهم أمام العدالة.