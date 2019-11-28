تمكنت المصالح الأمنية، أمس الخميس، من اعتقال شخصين، وحجز كمية مهمة من مخدر الشيرا “الحشيش” داخل منزل بدرب الحرش في مراكش.
وحسب مصادر محلية، فإن فرقة محاربة المخدرات، والمؤثرات العقلية بولاية أمن مراكش، توصلت بمعطيات تتعلق بترويج مخدر الشيرا على مستوى درب الحرش، من طرف شخص، وامرأة، لتتم مداهمتهم، وضبطهم في حالة تلبس.
وأضاف المصدر ذاته أن العملية مكنت من ضبط 22 صفيحة من مخدر الشيرا داخل منزل الموقوف، بلغ وزنها حوالي 2 كلغ كانت معدة للتوزيع.
ووضع المعنيون بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة، في انتظار أن يتم تقديمهم أمام العدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شاب وامرأة بحوزتهم 22 “بلاكة” من “الحشيش” في مراكش! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.