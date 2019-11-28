السفارة المغربية وإدارة اتحاد العاصمة يستقبلان بعثة الوداد بالجزائر

حظي فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، باستقبال حار من طرف نادي اتحاد العاصمة الجزائري، خلال وصوله صباح اليوم للأراضي الجوائرية، تمهيدا لخوض المباراة التي ستجمع بينهما، يوم السبت، في إطار أولى مباريات مجموعات دوري أبطال إفريقيا

كما أوفدت السفارة المغربية في الجزائر، ممثلين لها لمطار هواري بومدين بالعاصمة، من أجل استقبال بعثة الفريق المغربي

وأكد الوداد، في بلاغ رسمي، نشره على صفحته الرسمية على “فايسبوك” أن الفريق ” وجد في استقباله بمطار الهواري بومدين، ممثلين عن السلك الدبلوماسي المغربي، وأعضاء من مجلس إدارة اتحاد العاصمة، رحبوا بقدوم بعثة الوداد، متمنيين لها مقاما طيبا، ومعبرين عن أواسر المحبة والصداقة التي تجمع بين الفريقين وجمهورهما، وقدموا بالمناسبة باقة ورد عربونًا للأخوة، كما أتحفت فرقة فولكلورية الجميع بعروض موسيقية أمام بوابة الخروج، على شرف أعضاء البعثة”

جدير ذكره، أن الفريقان سيلتقيان، يوم السبت، على الساعة الخامسة، في إطار أولى مباريات مجموعات أغلى المنافسات القارية