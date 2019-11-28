قتل طفل وتقطيعه..الوكيل العام للملك في طنجة يحيل والد الطفل وزوجته على قاضي التحقيق

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قبل قليل، والد الطفل المقتول بالعرائش وزوجته، المتهمان في قضية قتل طفل وتقطيع جثته إلى أطراف ورميها في مطرح، إلى قاضي التحقيق من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الرأي العام الوطني قد اهتز الاثنين الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، حيث قطعت جثته إلى أطراف، واحتفظ بجزء منها داخل ثلاجة بيت والده، فيما تم تخلص من أجزاء منها بالمطرح العمومي المنارة 3

وتوارى الطفل عن الأنظار منذ السبت الماضي، حيث غادر مؤسسة التعليمية حوالي الساعة 10 صباحا، ولم يعد إلى بيت أسرته.