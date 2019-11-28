العثماني: صادقنا اليوم على مشروع قانون لإغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، إن مصادقة الحكومة اليوم على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال، تهدف إلى “إغلاق منافذ الفساد على جميع المستويات”.

واعتبر ئيس الحكومة، في افتتاح الاجتماع الاسبوعي للمجلس الحكومي، أن “يشكل إضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تعمل على إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، سواء أكانت جرائم فساد أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون”.

وأوضح العثماني، أن القانون الجديد، “سيمكن المغرب من مكافحة هذه الجريمة ومختلف الجرائم الأصلية التي تتحصل منها تلك الأموال”.

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وأضاف، “كان لابد من هذا التعديل المهم لأن مكافحة الفساد جزء أصيل من الأدوات التي يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول”.

وأشار رئيس الحكومة، إلى “الخطوات التي خطتها المملكة، في مجال مكافحة الفساد عن طريق اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أو من خلال الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، إلى جانب إجراءات أخرى”.