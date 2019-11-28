ذوو الاحتياجات الخاصة يعودون إلى الاحتجاج: نريد العيش بكرامة والحكومة تهدف إلى إخراسنا

هدد مئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالاحتجاج، في مدينة الدارالبيضاء، في اليوم العالمي للمعاق، الذي يصادف، يوم الثلاثاء المقبل، حاملين شعار “جميعا من أجل المنحة الشهرية لذوي الإعاقة”.

وفي سياق متصل، قال هشام مشتا، المنسق الوطني لتنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، في حديثه مع “اليوم 24″، إن “المسيرة الاحتجاجية تعد صرخة للمعاق في المغرب؛ إذ من المرتقب أن يشارك عشرات من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مسيرة احتجاجية، ستنطلق من ساحة الأمم المتحدة، وصولا إلى مقر ولاية الدارالبيضاء -سطات، إضافة إلى وقفات احتجاجية أخرى في مختلف مناطق المغرب”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “الأشخاص، الذين يعانون من الإعاقة، مهمشون كليا في المغرب، يطالبون فقط العيش بكرامة”، لافتا الانتباه إلى أن “أغلب الأشخاص، الذين يتسولون في مختلف الشوارع في العاصمة الاقتصادية، هم من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وأفاد المنسق الوطني لتنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة أن “الحكومة المغربية فشلت في النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة”، منتقدا “المباراة، التي أعلنتها الحكومة، أخيرا، من أجل إدماج المعاقين في سوق الشغل”، مبرزا أنها “تأتي لإخراس صوت المعاق”، مشددا على “أنها غير كافية، ولا تلامس واقع هؤلاء الأشخاص “.

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ومن بين مطالب تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة، إدماج الأشخاص في وضعية الإعاقة في سوق الشغل، فضلا عن منحة شهرية تضمن لهم العيش الكريم.

يذكر أن الحكومة أعلنت تنظيم مباريات موحدة لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في عدد من القطاعات الوزارية لتوظيف متصرفين من الدرجتين الثانية، والثالثة، وتقنيين من الدرجة الثالثة، عددهم يصل إلى 200 تقني.

وستنظم مباراة أولى، يوم الأحد 15 دجنبر 2019، فيما ستحدد لاحقا مواعيد مباريات موحدة أخرى، ويتعلق الأمر بتوظيف 120 متصرفا من الدرجة الثالثة، و40 آخرين من الدرجة الثانية، و40 تقنيا من الدرجة الثالثة، موزعين على عدد من القطاعات الحكومية.

وهذه المباريات، التي أعلنتها الحكومة انتقدتها العديد من التنسيقيات لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.