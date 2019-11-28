وفاة المدرب الهولندي بيم فيربيك بعد صراع مع مرض السرطان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مدرب منتخبي عمان والمغرب الأولمبيّين سابقًا، الهولندي بيم فيربيك، اليوم الخميس، عن 63 عامًا بعد صراع مع المرض، بحسب ما أعلنه فريقه السابق سبارتا روتردام الهولندي.

وكتب النادي في موقعه الرسمي عن عضو مجلس إدارته "تلقى سبارتا روتردام رسالة حزينة مفادها أن بيم فيربيك توفي عن عمر يناهز 63 عامًا".

وترك فيربيك منصبه، مطلع العام الحالي مع المنتخب العماني الذي قاده للقب خليجي 23 بالكويت عام 2017 لأسباب صحية، والذي خاض العديد من التجارب في استراليا، كوريا الجنوبية، الأمارات، ألمانيا، والمغرب. وأمضي فيربيك كامل مسيرته كلاعب مع نادي سبارتا روتردام لكنّه، اعتزل بعمر الخامسة والعشرين.

وأشرف فيربيك عدة أندية هولندية بينها نادي فيينورد العريق، وعمل مساعدًا لغوس هيدينك مع منتخب كوريا الجنوبية في مونديال 2002 عندما حقق "محاربو تايغوك" افضل نتيجة لمنتخب آسيوي في كأس العالم، بحلولهم في المركز الرابع على أرضهم، وكما أنه عمل مساعدًا لمدرب المنتخب الكوري الجنوبي، ديك إدفوكات في كأس العالم 2006، وذلك قاده إلى المركز الثالث في كأس آسيا 2007 قبل أن يستقيل من منصبه.

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وقاد فيربيك أستراليا إلى مونديال 2010، ثم عمل مديرا تقنيًا في الاتحاد المغربي فأحرز فضية كأس أفريفيا تحت 23 سنة عام 2011 متفوقًا على الجزائر ثم مصر، في نصف النهائي، ليبلغ معه أولمبياد 2012 في لندن حيث لم يحقق نجاحًا.

وتعاقد مع منتخب عمان في 2016 بعد فشل التأهل إلى مونديال 2018، وتحت إشرافه أحرز كأس الخليج في الكويت عام 2017 لينال أول لقب له على صعيد المنتخبات.

وبعد الخروج من الأدوار الإقصائية أمام إيران في كأس آسيا 2019 في الإمارات، أعلن انتهاء مسيرته كمدرب "لظروف خاصة".