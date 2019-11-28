شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. إقالة رئيس خلية الازمة في ذي قار والان نبدء بالتفاصيل

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقي، اليوم الثلاثاء، قراراً بإقالة رئيس خلية الازمة في ذي قار. وقال مراسل وكالة الانباء العراقية ، إن "القائد العام للقوات المسلحة سحب يد رئيس خلية الازمة في ذي قار الفريق الركن جميل الشمري.

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