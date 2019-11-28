شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون عراقيون: "إحراق القنصلية عملاً شجاعاً.. لا نريد الإيرانيين" والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر طبية إن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص 28 محتجا على الأقل اليوم الخميس فيما فرضت السلطات حظرا على التجول في مدينة النجف بعدما أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية فيها.

وأضافت المصادر أن 28 محتجا قُتلوا وأُصيب عشرات، وفُرض حظر تجول في مدينة النجف بجنوب العراق بعدما اقتحم محتجون القنصلية الإيرانية في وقت متأخر أمس الأربعاء وأضرموا فيها النيران. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المصالح الحكومية والأعمال التجارية ظلت مغلقة اليوم في المدينة.

وقال محتج يدعى علي في النجف: "إحراق القنصلية ليلة أمس كان عملا شجاعا ورد فعل من الشعب العراقي.. نحن لا نريد الإيرانيين".

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وأضاف "سيكون هناك رد انتقامي من إيران أنا واثق من ذلك، ما زالوا هنا وستواصل قوات الأمن إطلاق النار علينا".

كما قال محتج شهد إشعال النار في القنصلية: إن قوات الأمن فتحت النار في محاولة لمنع المتظاهرين من إحراقها.

وأضاف رافضا نشر اسمه: "كل شرطة الشغب في النجف وقوات الأمن بدأت إطلاق النار علينا وكأننا نحرق العراق كله".