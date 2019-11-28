شكرا لقرائتكم خبر عن السودان والجنوب يمددان اتفاق تصدير النفط حتى 2022 والان نبدء بالتفاصيل

كشفت وكالة السودان للأنباء اليوم عن أن السودان وجنوب السودان اتفقا على تمديد اتفاق يسمح للجنوب بتصدير الخام عبر موانئ الشمال حتى 2022. وقع البلدان الاتفاق في 2012 وجرى تمديده حتى 31 ديسمبر 2019. ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان أنه تقرر تمديد الاتفاق لمرة ثانية حتى مارس 2022. يحرص السودان، الذي خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال الجنوب في 2011، على مواصلة الانتفاع من تصدير نفط الجنوب عبر خطوط أنابيب وموانئ على البحر الأحمر لمساعدة اقتصاده على التعافي.

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