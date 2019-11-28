قائد شرطة ذي قار يصدر بيانا بشأن الاحداث التي رافقت التظاهرات اليوم

أصدر قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء الركن محمد محسن زيدان (ابو الوليد )، بيانا بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات في المحافظة، صبالح اليوم الخميس، فيما دعا شيوخ ووجهاء المحافظة للتدخل والسيطرة على الوضع.
واضاف: "نحن حريصون كل الحرص على سلامة أبنائنا من المتظاهرين و أفراد الشرطة على حد سواء، لذا نطلب من قادة المظاهرات السلمية ووجهاء المدينة وشيوخ العشائر التدخل والسيطرة على حالة الاستياء التي سيمر بها أبنائنا من جراء الأحداث التي وقعت صباح اليوم".
ودعا إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار والظهور برفضهم لهذه الأفعال بالإضافة إلى مساندة الأجهزة الأمنية لإعادة الأمن والسلام إلى مدينتنا التي كانت وستبقى مثالا لجميع المحافظات العراقية بأمنها واستقرارها".
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