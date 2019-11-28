اخبار العالم

قائد شرطة ذي قار يصدر بيانا بشأن الاحداث التي رافقت التظاهرات اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء الركن محمد محسن زيدان (ابو الوليد )، بيانا بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات في المحافظة، صبالح اليوم الخميس، فيما دعا شيوخ ووجهاء المحافظة للتدخل والسيطرة على الوضع.
وقال ابو الوليد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "في الوقت الذي دعت به قيادة الشرطة إلى التهدئة ومدت جسور التواصل مع المتظاهرين وأكدنا على الحفاظ على سلمية المظاهرات لسلامة الجميع وشددنا على الابتعاد عن المقرات والثكنات العسكرية وكان من أهم ما أكدنا عليه بقاء قوات أفواج طوارئ ذي قار داخل المدينة وذلك لحسن تعاملهم مع أهلهم، لكن دون جدوى لتجنب ما يحدث من ظروف صعبة في الناصرية ومدينتنا يخيم عليها الحزن لما أصابها من احتكاك بين القوات الأمنية القادمة من خارج المحافظة والمتظاهرين، علما إننا لن نصدر أي توجيهات بإطلاق النار ولم نأمر بالصدام مع المتظاهرين من أهلنا في ذي قار".

واضاف: "نحن حريصون كل الحرص على سلامة أبنائنا من المتظاهرين و أفراد الشرطة على حد سواء، لذا نطلب من قادة المظاهرات السلمية ووجهاء المدينة وشيوخ العشائر التدخل والسيطرة على حالة الاستياء التي سيمر بها أبنائنا من جراء الأحداث التي وقعت صباح اليوم".

ودعا إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار والظهور برفضهم لهذه الأفعال بالإضافة إلى مساندة الأجهزة الأمنية لإعادة الأمن والسلام إلى مدينتنا التي كانت وستبقى مثالا لجميع المحافظات العراقية بأمنها واستقرارها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد شرطة ذي قار يصدر بيانا بشأن الاحداث التي رافقت التظاهرات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا