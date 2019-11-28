مشكلة في انستجرام تتسبب بايقاف بعض مميزات التطبيق

أعلن مركز الاعلام الرقمي، الخميس، عن وجود مشكلة بتطبيق انستجرام تسببت بايقاف بعض مميزات التطبيق. وقال المركز في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك مشكلة في تطبيق انستجرام تتسبب بايقاف بعض مميزات التطبيق". وأضاف المركز، أنه "تظهر للمستخدمين رسالة ((Some thing went wrong".

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