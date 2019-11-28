العراق يواجه لبنان والإمارات والأردن في بطولة غرب آسيا للشابات

رياضة 2019-11-28 | 15:01 1,153 مشاهدة أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا للشابات (دون ١٨ عاماً) لكرة القدم عن وقوع المنتخب البحريني المستضيف إلى جانب منتخبي فلسطين والكويت ضمن المجموعة الثانية، فيما جاءت منتخبات لبنان، العراق، الإمارات والأردن ضمن المجموعة الأولى. وتم خلال قرعة البطولة التي سحبت اليوم الخميس في مقر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين. وتنطلق منافسات البطولة في 29 كانون الأول 2019 وتستمر لغاية 6 كانون الثاني 2020 على ملعب الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة في نادي المحرق البحريني، وبواقع 3 مباريات في اليوم الواحد.

المحرر: محمد خليل

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