الهاشمي يتسلم الملف الامني في النجف

تسلّم اللواء علي الهاشمي، الخميس، بتسلم الملف الامني في محافظة النجف بتكليف من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.
وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إنه "بتكليف مباشر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تسلم اللواء علي الهاشمي الملف الامني في محافظة النجف".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "محافظ النجف لؤي الياسري يبقى يدير باقي مفاصل المحافظة".
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "محافظ النجف لؤي الياسري يبقى يدير باقي مفاصل المحافظة".
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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