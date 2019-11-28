وزارة الدفاع الإماراتية تحتفل باليوم الوطني الـ48

أقامت وزارة الدفاع الإماراتية، الخميس، في معسكر ند الشبا بدبي احتفالا بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الاحتفال مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، والفريق محمد عبدالرحيم العلي وكيل وزارة الدفاع المساعد، واللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة، وعدد من كبار ضباط وضباط صف وأفراد ومنتسبي وزارة الدفاع.

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وتضمن الحفل عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، تليت بعده آيات من الذكر الحكيم.. ردد بعدها ثلة من أفراد القوات المسلحة قسم الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها وقيادتها، مجددين العهد بالدفاع عن الوطن في البر والبحر والجو.

ألقيت بعد ذلك قصائد شعرية وطنية تتغنى بهذا اليوم الوطني المجيد، وبعد ذلك تم تكريم الموظفين المميزين في وزارة الدفاع، ثم أقيم عرض للفرقة العسكرية الموسيقية وتبعه عرض آخر للمدرسة الثانوية العسكرية.

وقبل ختام الحفل تم تكريم ذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم الزكية ليبقى علم الإمارات عاليا خفاقا، حيث تم عرض لوحة تمجد تضحياتهم وبطولاتهم في ساحات الشرف والواجب.

وتحتفل الإمارات سنويا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، باليوم الوطني الذي تم الإعلان فيه رسميا عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1971.