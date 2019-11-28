إيران: الاتفاق النووي لا يسمح للأطراف الأوروبية باللجوء الى آلية حل الخلافات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي

أعلنت ايران الخميس ان الاطراف الاوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لا يمكنها اللجوء الى آلية حل الخلافات الواردة فيه والتي يمكن ان تؤدي الى عقوبات.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان اشار الاربعاء إلى احتمال تفعيل الالية، إلا أن وزارة الخارجية الايرانية قالت أن ذلك غير مسموح به.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي "الاتفاق النووي لا يسمح للاطراف الاوروبية في ظل الظروف الراهنة، باللجوء الى هذه الآلية" في ظل اجراءات ايران "المشروعة لاستيفاء حقوقها وذلك ردا على الاجراءات غير القانونية والاحادية من جانب الولايات المتحدة"، كما نقلت وكالة الانباء الرسمية (ارنا).

ويتعرض الاتفاق النووي لخطر الانهيار عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في ايار/مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران.

وتحاول الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق إنقاذه وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

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إلا أن محاولتها لم تثمر، وبعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق، بدأت طهران في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي في الجمعية الوطنية، "ثمة (انتهاك إيراني) إضافي كل شهرين بحيث أننا نتساءل حالياً، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق".

واضاف أمام لجنة الشؤون الخارجية، "نظراً إلى تتابع إجراءات السلطات الإيرانية، في انقطاع تدريجي مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإنّ المسألة تطرح نفسها".

ووصف موسوي تلك التصريحات بأنها "غير مسؤولة وغير بناءة، ومخلّة تماما بالمبادرات السياسية الهادفة الى تنفيذ كامل الاتفاق النووي من قبل الاطراف جميعا وفي سياق برنامج الغاء الحظر وقرارات اللجنة المشتركة لهذا الاتفاق".