صحيفة إماراتية: قيام الدولة الفلسطينية حق لا يستطيع أحد تشريع خلافه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

أبو ظبي القدس - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، أتى تأكيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" دعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق أهدافه، في الرسالة التي وجهها سموه للأمم المتحدة بمناسبة " اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "، في مناسبة جديدة تبين من خلالها الإمارات دعم الجهود الدولية كافة الرامية لتخفيف معاناة الأشقاء بفعل العدوان "الإسرائيلي" المتواصل والانتهاكات التي يتم ارتكابها على الصعد كافة جراء الاحتلال الجاثم على الأرض الفلسطينية.



وأشارت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" إلى أن هذا ما أدى إلى التسبب بأوضاع غاية في الخطورة والدقة والحساسية التي تستوجب من الأمم المتحدة أن تقوم بدورها كاملاً في حماية شعب أعزل يتمسك بحقوقه المشروعة التي تقرها القوانين والقرارات كافة ذات الصلة خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بالذات، وهي قضية بقيت حية لعقود بفعل صمود أهلها وثباتهم على التمسك بوطنهم وقيام دولتهم، دون أن يتهاونوا عن تأكيد ذلك في المحافل كافة وبكل وقت رغم هول ما عانوه وتعرضوا له من مجازر وحشية استهدفت دماءهم وكل ما يمت لفلسطين بصلة.

Advertisements

وأضافت أن الجميع حول العالم يؤكدون أهمية السلام العادل والشامل، كون استمرار الاحتلال من أسباب التوتر في المنطقة، ولكن السلام المنشود لا يمكن أن يتحقق وهناك احتلال وعدوان وجرائم ترتكب على مدار الساعة واستيطان يسابق الزمن للإتيان على كل شبر في الأرض الفلسطينية، كما أنه لا يمكن تحقيقه دون "حل الدولتين" الذي يقوم على ما ترسخه الشرعية الدولية وتؤكد أحقية الشعب الفلسطيني به, وأولى مقدمات ذلك وقف كل أعمال العدوان والإجراءات أحادية الجانب التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه في استباحة جميع الحقوق الفلسطينية.

وشددت على أن قيام الدولة الفلسطينية حق لا يستطيع أحد تشريع خلافه وغير قابل للتصرف تحت أي وضع كان، ولا يمكن أن يكون هناك سلام دون استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه التامة.

وقالت في الختام رغم جميع الأحداث المشتعلة حول العالم، والمستجدات والتغيرات والتحديات، بقيت القضية الفلسطينية في صلب اهتمام السياسة الإماراتية الداعمة لحقوق جميع الأشقاء عبر مواقف تاريخية ثابتة لم تتوقف يوماً سواء من ناحية دعم الحقوق المشروعة بموجب القانون الدولي وضرورة قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أو من ناحية الدعم التنموي والإغاثي والإنساني المتواصل للأشقاء في الداخل الفلسطيني لتخفيف معاناتهم وما يتعرضون له