شكرا لقرائتكم مقتدى الصدر: إذا لم تستقل الحكومة فهذه بداية نهاية العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الخميس أنه إذا لم تستقل حكومة عادل عبدالمهدي "فهذه بداية نهاية العراق"، ناصحاً الحكومة بالاستقالة "حقنا للدماء".

وأكد الصدر أن "ما يدور في العراق فتنة عمياء بين حكومة فاسدة ومتظاهرين غير سلميين"، ناصحاً المحتجّين بـ"الالتزام بالأخلاقيات العامة للتظاهر".

في سياق آخر، نفى الصدر ضلوع تياره في اقتحام القنصلية الإيرانية في النجف مساء أمس الأربعاء.