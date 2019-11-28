النشرة: قرار المساهمة في موازنة فلسطين متخذ من مجلس الوزراء مجتمعاً

بعد تناقل صورة من الجريدة الرسمية لاتهام وزارة الخارجية بالتبرع بمبلغ 500 مليون ليرة لحكومة فلسطين في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، أوضحت مصادر "النشرة" أن القرار اتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً قبل مدة، وليس وزارة الخارجية كما يتم الايحاء.
وأشارت إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين كانت قد عرضت القرار الصادر عن الدورة 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي، بشأن تقديم الدعم المالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، وطلب الأمين العام للمنظمة مساهمة لبنان في الموازنة العامة لحكومة فلسطين.
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