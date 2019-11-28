محكمة دنماركية تدين 3 رجال بتهمة شراء طائرات لداعش

دانت ​محكمة​ في كوبنهاغن 3 رجال بمساعدة ​تنظيم داعش​ من خلال شراء طائرات بدون طيار ومكونات أخرى نيابة عنه، موضحة أنهم اشتروا طائرات بدون طيار "درون" وكاميرات حرارية بالإضافة إلى مكونات وأدوات وأكسسوارات أخرى في ​الدنمارك​ بين عامي 2013 و2017. وتم شحن كل هذه المعدات داعش في ​سوريا​ والعراق حيث كان من المخطاط أن يستخدمها داعش في أعمال قتالية".

ولم تكشف المحكمة عن هويات الرجال الثلاثة، وهم دنماركيان ورجل آخر ولم تحدد جنسيته.

وتمت تبرئة الرجال الثلاثة من تهم ​الإرهاب​، لكنهم يواجهون عقوبة سجن لمدة تصل إلى ست سنوات بعد إدانتهم بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية".

ويؤكد الرجال الثلاثة براءتهم. ومن المتوقع صدور الحكم الشهر المقبل.