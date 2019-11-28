برلمان ليبيا: الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا تمثل تهديدا للأمن العربي والسلم في البحر المتوسط

أكّد مجلس النواب الليبي أنه "يدين توقيع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج على اتفاق أمني وبحري مع تركيا"، مشيرًا الى أن "الاتفاقية التي وقعها السراج تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية من دون إذن".
ولفت الى أن "الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا تمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، كما أنها تمثل تهديدا تركيا للأمن العربي والسلم في البحر المتوسط".
وشددت على أن "ما قام به السراج يرقى إلى تهمة الخيانة العظمى فالاتفاق الذي أبرمه السراج مع تركيا يهدف إلى تزويد الميليشيات الإرهابية بالسلاح والجيش الوطني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تآمر أردوغان مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية".
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