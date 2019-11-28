برلمان ليبيا: الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا تمثل تهديدا للأمن العربي والسلم في البحر المتوسط

أكّد ​مجلس النواب​ الليبي أنه "يدين توقيع رئيس ​حكومة​ الوفاق ​فايز السراج​ على اتفاق أمني وبحري مع ​تركيا​"، مشيرًا الى أن "الاتفاقية التي وقعها السراج تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول ​المياه​ الإقليمية من دون إذن".

ولفت الى أن "الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا تمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، كما أنها تمثل تهديدا تركيا للأمن العربي والسلم في ​البحر المتوسط​".

وشددت على أن "ما قام به السراج يرقى إلى تهمة الخيانة العظمى فالاتفاق الذي أبرمه السراج مع تركيا يهدف إلى تزويد الميليشيات الإرهابية ب​السلاح​ و​الجيش الوطني​ لن يقف مكتوف الأيدي أمام تآمر ​أردوغان​ مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية".

