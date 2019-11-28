البرلمان المصري يوافق على التجديد لمحافظ البنك المركزي في جلسة طارئة

وافق ​مجلس النواب​ المصري على "قرار الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ بالتجديد ل​محافظ​ ​البنك المركزي​ طارق عامر بعد انتهاء مدة خدمته". وأكد رئيس البرلمان ​علي عبد العال​، خلال جلسة طارئة للبرلمان، "أن تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي جاء لما يتمتع به من خبرة".

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