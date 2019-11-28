موسوي: تصريحات وزير خارجية فرنسا بشأن الاتفاق النووي غير بناءة

اكد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​ أن "تصريحات وزير الخارجية الفرنسي ​جون إيف لودريان​ حول ​الاتفاق النووي​ غير مسؤولة وغير بناء ومخلّة تماما بالمبادرات السياسية الهادفة الى تنفيذ كامل الاتفاق النووي من قبل الجهات جميعا وفي سياق برنامج الغاء الحظر وقرارات اللجنة المشتركة لهذا الاتفاق".

ولفت إلى أن "منطق وهدف آلية حلّ الخلافات المنصوصة في الاتفاق النووي، ترتكز على اتخاذ اجراءات تعويضية من كلا الجانبين، وعليه فإن اجراء ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية جاء في سياق حقوقها وفقا للمادة 36 من هذا الاتفاق"، مشيراً إلى أن "الاتفاق النووي لا يسمح للاطراف الاوروبية في ظل الظروف الراهنة، اللجوء الى هذه الآلية قبال اجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية المشروعة لاستيفاء حقوقها وذلك ردا على الاجراءات غير القانونية والاحادية من جانب ​الولايات المتحدة​ وايضا النقض الاساسي للتعهدات بواسطة الاطراف الاوربية".