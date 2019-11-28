عراقجي: على اوروبا ان تبذل مزيدا من الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني ​عباس عراقجي​ أن "على ​اوروبا​ ان تقاوم الهيمنة المالية الاميركية وان تبذل مزيدا من الجهود للحفاظ على ​الاتفاق النووي​"، مشيراً إلى أنه "مازال ممكنا الحفاظ على الاتفاق النووي، وان على اوروبا ان تبذل مزيدا من الجهود للحفاظ على هذا الاتفاق".

واعتبر ان "وضع الاتفاق النووي يشبه من يخضع للعناية الفائقة"، مؤكداً أن "احد الدروس التي استلهمناها من موضوع الاتفاق النووي، هو يبدو ان نتيجة هذ الاتفاق والتزامنا به تمثلت بفرض ​حالات​ حظر جديدة واذا كان مقررا ذلك، فإننا كذلك مضطرون لتغيير اسلوبنا والدرس الآخر الذي استفدناه بأن ​المقاومة​ تجدي نفعا اكثر من الرغبة بالتعاون".