ماكرون: من المهم للناتو أن يجري حوارا قويا وواضحا مع روسيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حلف الناتو إلى "بناء حوار قوي مع روسيا لمعالجة مشكلات عدة، من بينها حل نزاعات مجمدة في أوروبا والنزاع في جنوب شرق أوكرانيا"، معتبراً أن "الاتفاقات الثنائية مع روسيا غير كفيلة بضمان أمن أوروبا".
وخلال لقائه الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، شدد ماكرون على ضرورة "عقد جيل جديد من الاتفاقات مع روسيا في مجال الأمن الاستراتيجي، لتحل محل معاهدة الصواريخ المنهارة بين روسيا والولايات المتحدة"، مع الاشارة الى أن ذلك "يتطلب جهودا كبيرة وتنسيقا جيدا داخل الناتو، وخاصة بين الدول الأوروبية".
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