أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءات ألبيرق أن "اقتصاد تركيا دخل في اتجاه النمو القوي مجدداً، وسيححق نموا 5٪ خلال الربع الرابع من العام الحالي"، مشيراً إلى أن "المعطيات الأخيرة تشير ان الاقتصاد التركي سيحقق نمواً بنسبة 5 بالمئة تقريباً خلال الربع الأخير".
وأشار إلى أنه "رغم الهجمات التي تعرض لها اقتصادنا، عبر حملات تقلبات أسعار صرف الليرة، إلا أنهم يسيرون بخطى ثابتة وأكثر قوة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية التركي: نمو اقتصادنا نحو 5 بالمئة في ربع 2019 الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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