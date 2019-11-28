وزير المالية التركي: نمو اقتصادنا نحو 5 بالمئة في ربع 2019 الأخير

أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءات ألبيرق أن "​اقتصاد​ ​تركيا​ دخل في اتجاه النمو القوي مجدداً، وسيححق نموا 5٪ خلال الربع الرابع من العام الحالي"، مشيراً إلى أن "المعطيات الأخيرة تشير ان ​الاقتصاد التركي​ سيحقق نمواً بنسبة 5 بالمئة تقريباً خلال الربع الأخير".

وأشار إلى أنه "رغم الهجمات التي تعرض لها اقتصادنا، عبر حملات تقلبات أسعار صرف ​الليرة​، إلا أنهم يسيرون بخطى ثابتة وأكثر قوة".