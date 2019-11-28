أفادت وسائل إعلام تركية بأن "وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ رد على تصريحات للرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، بالقول: إن ماكرون كان يريد إقامة دولة إرهابية شمالي ​سوريا​ لكنه عاش خيبة أمل عقب عملية نبع ​السلام​، وبات لا يعلم ما يقول".



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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: ماكرون كان يريد إقامة دولة إرهابية شمالي سوريا لكن "نبع السلام" خيّبت آمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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