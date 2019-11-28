مسؤولة أممية: لايمكن تبرير الهجمات السعودية على المدنيين في صعدة

أكدت الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي أن "الهجمات السعودية على المدنيين بمحافظة صعدة لايمكن تبريرها"، مشيرةً إلى أنه "أصبح الثمن الناجم عن الحرب في اليمن لا يطاق، كل هجوم عشوائي على المدنيين هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
وأوضحت أن "التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وجرح 27 بينهم أربعة أطفال وامرأة خلال هجوم وقع يوم 27 تشرين الثاني الجاري على سوق الرقو بمديرية منبه في صعدة"، مشيرةً إلى أن "هذا الهجوم يأتي بعد أسبوع واحد فقط من حادث مماثل تسبب في مقتل عشرة مدنيين في نفس المكان"، مبينة أن "العديد من القتلى والجرحى هم من الإثيوبيين".
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