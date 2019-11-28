الجراح تفقد تلفزيون الحازمية مع وفد فرانس ميديا موند: سنتعاون من أجل إعادة إطلاق القناة 9

أكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الإعمال ​جمال الجراح​، خلال جولة تفقدية لمبنى "تلفزيون ​لبنان​" في ​الحازمية​ برفقة مدير توزيع "فرانس ميديا موند" في ​العالم العربي​ و​تركيا​ أحمد الشيخ والمهندس والخبير الفني المختص في التلفزيون والارسال التابع لمؤسسة "فرانس ميديا موند" إيمانويل ديريان والفريق التقني المرافق، أنه "يفترض أن يعود ​تلفزيون لبنان​ في الحازمية ليمارس دوره في لبنان الى جانب التلفزيون في تلة الخياط، لذلك قمنا بزيارة لمؤسسة فرانس ميديا موند في ​فرنسا​ منذ شهر ونصف شهر، واتفقنا مع المسؤولين فيها على أن يزوروا لبنان للاطلاع على وضع التلفزيون في الحازمية، وإمكانية المساعدة من أجل إعادة إحيائه وإيجاد دور جديد للاعلام الرسمي".

ولفت الجراح الى أن "هذا المبنى هو من أفضل المباني ومصمم لأن يكون تلفزيونًا، إنما مع الاسف، وضعه لا يسمح بذلك، وقد اطلع اليوم السيد أحمد والفريق التقني المرافق له على المبنى وعلى امكانية تحديث وإعادة إطلاق القناة 9 والتي نعرفها قديما ببث البرامج الفرنسية، وقد لمست تجاوبا كبيرا من جانبهم، وكذلك من رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ الذي يؤكد حرصه الكبير على إعادة إحياء هذا التلفزيون".

وشدد على "أننا سنتابع اجتماعاتنا واتصالاتنا معهم، فنحن بحاجة الى تجهيز هذا المبنى في الحازمية، علما أن لدى تلفزيون لبنان الامكانية لترميم المبنى انما تجهيزه مكلف الى حد ما، ونحن من جهتنا نحاول مع ​الحكومة الفرنسية​ ومع فرانس ميديا موند ومع جهات أخرى تأمين هبات لتجهيز التلفزيون واعادة إطلاقه بصورة جديدة، خدمة للاعلام الرسمي والاعلام الوطني في لبنان".

بدوره، نوّه الشيخ بأن "علاقتنا قديمة جدا مع ​وزارة الاعلام​ في لبنان، وهي بدأت في العام 1996 في مجال راديو فرنسا الدولي والفريق الفرنسي في راديو لبنان اللذين يعملان سويا منذ سنين عدة. واليوم، وبناء لطلب الوزير الجراح، اطلعنا على حال تلفزيون لبنان في الحازمية المعروف قديما بقناة 9، والناطق ب​اللغة​ الفرنسية، وقد ساهم في دعم الفرنكوفونية في لبنان. لذا، نعمل مع معالي الوزير الجراح ومع ​وزارة الإعلام​ لإعادة انشاء قناة بث فرنسية جديدة من مبنى الحازمية، بهدف إفادة اللبنانيين منها".

واعتبر أن "الفريق التقني المرافق سيقدم تقريرا عن وضع مبنى تلفزيون لبنان في الحازمية، ثم سنجتمع مع وزير الاعلام وكوادر الوزارة لوضع خطة عمل من أجل التطوير والتجديد والتجهيز. نحن سنسير مع الوزير الجراح في هذه الخطوة، ونأمل ان نصل الى الخواتيم الافضل دائمًا".

