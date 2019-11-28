استنكرت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" مريام سكاف عبر تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، "قيام ​القوى الامنية​ باعتقال اطفال قاصرين بسبب ازالتهم يافطة على الطريق، في حين كان المخربين يسرحون ويمرحون ويعتدون على المتظاهرين ويقومون بتكسير الخيم". متسائلةً لماذا لم يتم توقيفهم بالرغم من ان الحزب اعلن عدم الارتباط بهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر سكاف: لماذا لم تعتقل القوى الامنية الذين اعتدوا على المتظاهرين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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