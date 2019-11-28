شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال لرئيس المجر: مصر تواجه الإرهاب بشكل شامل لا يقتصر على الحل الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم يانوش أدير رئيس جمهورية المجر والوفد المرافق خلال زيارته الرسمية لمصر.

استهل الدكتور على عبد العال اللقاء بالترحيب بالرئيس الضيف، والوفد المرافق له ضيوفاً أعزاء على مجلس النواب المصري، مشيراً إلى التاريخ الطويل من علاقات الصداقة الراسخة الضاربة في جذور التاريخ بين مصر والمجرعلى كافة المستويات والتى تعود إلى 90 عاماً.

وقدم الدكتور على عبدالعال نبذة مختصرة حول دور مجلس النواب المصري، وتشكيله مشيداً بالعلاقات الراسخة مع البرلمان المجري، استناداً إلى حالة التناغم والزخم الإيجابي في العلاقات بين البلدين الصديقين، والتى ينبغى استثمارها في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب، مشدداً على ضرورة استثمار تلك العلاقات المتميزة في الانعكاس بمردود اقتصادي عالي في ضوء ما تملكة مصر من فرص اقتصادية واعدة، متمثلة في تشريعات محفزة للاستثمار، وبنية أساسية متميزة خاصة في مجال الطاقة، في ضوء الاكتشافات المصرية الأخيرة للغاز الطبيعي، والتى تؤهلها لأن تكون مركزاً اقليمياً للطاقة في المنطقة، بالإضافة لبرنامج إصلاح اقتصاد طموح وجاد يعززه الاستقرار الأمني التى تتميز به الدولة المصرية،

كما أبدي الدكتور على عبدالعال تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر استناداً للإمكانيات الإقتصادية التى يمتلكها البلدان.

واستعرض الدكتور على عبدالعال جهود الدولة المصرية في مجال حقوق الانسان، مؤكداً على ضرورة أخذ التحديات التى تواجهها مصر في مجال مكافحة الإرهاب في الحسبان عند تناول موضوعات حقوق الانسان مشدداً على أن الدولة المصرية تحقق طفرة تنموية ترسي أسساً قوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،

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كما أشار الدكتور على عبدالعال إلى ما قامت به الدولة المصرية مؤخراً من مجهودات لتنظيم ممارسة العمل الأهلي والمجتمع المدني فضلاً عن تمكين الشباب والمرأة.

وفي معرض حديثه عن مكافحة الإرهاب، استعرض الدكتور على عبدالعال الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب، مؤكداً على أن الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب تستند إلى المواجهة الشاملة بحيث لا تقتصر على الحل الأمني فقط وإنما تمتد إلى المواجهة الفكرية وتصويب الخطاب الديني،

كما تطرق الدكتور على عبدالعال إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية مشيراً إلى أن مصر تبذل جهوداً استثنائية لمكافحة تلك الظاهرة ومؤكداً أنه بفضل تلك الجهود لم تخرج أى مراكب تقل مهاجرين غير شرعيين من مصر إلى أوروبا.

من جانبه، قدم يانوش أدير رئيس جمهورية المجر جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على اعتزازه وفخره بوجوده بمجلس النواب المصري الذى يمثل صوت الشعب المصري الصديق،

وأشاد الرئيس المجري بالجهود المصرية لحفظ الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي استناداً للثقل الإقليمي الذى تتمتع به مصر، كما أشاد الرئيس الضيف ببرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري وبنيته الأساسية والمتمثلة في تشريعات داعمة له، مشيداً بدور مجلس النواب المصري في هذا الصدد.