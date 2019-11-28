شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان العميرى يحذر من رفع طريق السلوم عن مستوى الأرض: حتى لا يهبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان العميرى، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن أعمال رصف طريق السلوم التى تتم حاليا على أرض الواقع، محذرا من ارتفاع الطريق عن مستوى الأرض، مما يهدد بحدوث هبوط للطريق نتيجة هبوط الأرض الرملية، مؤكدا، أنه فى حالة رفع منسوب الطريق سيتعرض لهبوط مفاجئ، خاصة وأنه طريق رئيسي للعديد من المركبات.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، أنه يتم حاليا دعم القطاعات التنموية والخدمية المختلفة بمدينة السلوم، خلال الخطة المالية للعام الجاري 2019/ 2020، وذلك من خلال إدراج رصف 16 كيلومتر من الطرق، منها رصف 10 كيلومترات بتكلفة 10 ملايين جنيه، من خطة المحافظة، ورصف 6 كيلومترات طرق تنموية، بتكلفة 5 ملايين للتجمعات الصحراوية بخطة جهاز التعمير الساحل الشمالي الغربي، وهذا يؤكد الجهد المبذول، ولكن يتم تعلية الطريق عن الطبيعى مما يهدد بحدوث هبوط أرضى نتيجة سير المركبات الثقيلة.

وشدد عضو مجلس النواب بمطروح، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المنصوص عليها فى عملية رصف الطرق، وابتاع الإجراءات السليمة لعدم إهدار المال العام، والوقوف على طبيعة التربة فى كل محافظة.

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