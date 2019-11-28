شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. رابطة الإعلاميين السياسيين تكرم ”الخليج 365” وأفضل 50 عضو برلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم رابطة الإعلاميين السياسيين احتفالية يوم السبت القادم لتكريم الرموز البرلمانية وأفضل 50 عضوا بمجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالى، وتكريم "فرسان" الصحافة والإعلام وفى مقدمتهم موقع ”الخليج 365” ضمن أفضل 3 مواقع إخبارية فى تغطية ومتابعة الأحداث السياسية والبرلمانية.

وقال الكاتب الصحفى محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، رئيس رابطة الإعلاميين السياسيين، عميد المحررين البرلمانيين، إن الرابطة أجرت استطلاع شارك فيه 150 صحفيا وإعلاميا وخبير برلمانى، أسفر عن اختيار أفضل 50 عضوا بمجلس النواب فى الفصل التشريعى الحالى، واختيار أفضل 3 صحف و3 مواقع إلكترونية وأفضل إعلامى وإعلامية.

وأضاف نفادى، أن الرابط سوف تكرم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأمين عام المجلس المستشار محمود فوزى، كما سيتم تكريم عدد من النواب الذين فازوا فى الاستفتاء.

وأشار نفادى إلى أنه سيتم تكريم الإعلامى أحمد موسى والإعلامية بسمة وهبة، ومواقع "الخليج 365، البوابة نيوز، بوابة الدولة"