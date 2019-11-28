شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان لممثلى الحكومة: لا نتصيد الأخطاء لأحد.. وهدفنا نحسن مصر مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء اجتماعاتها التعريفية بإعداد موازنة البرامج والأداء فى ظل الاستمارة الجديدة ومصفوفة البرامج ومتطلبات اللجنة، حيث عقدت الاجتماع السادس اليوم، بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط ومحافظات "سوهاج، الوادى الجديد، الأقصر، المنيا".

وفى بداية الاجتماع، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مستوى المديريات أهم مستوى، موضحا: "لأننا لأول مرة سنبدأ وضع الموازنة من أصغر وحدة حتى نصل إلى مستوى الوزارات".

وقالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية: "أشرف بكونى صعيدية الأصل، ونحتاج الاستعانة بالدماغ الصعيدى اللى لما تقرر تعمل حاجة بتعملها".

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وأشارت سيلفيا نبيل إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتى لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتحقيق رقابة حقيقية على موارد الدولة.

وأشارت "نبيل" إلى أن هناك اختلاف جوهرى بين موازنتي البنود والبرامج والأداء، يتمثل فى أن موازنة البرامج تضم فى البرنامج الواحد الموازنات الجارية والاستثمارية وتتعامل مع ال الكلية للبرنامج، وهو ما يستدعى أن يعمل مسئولو الخطة والموازنة كفريق كى يتم وضع خطة لها اعتمادات بدلا من وضع خطة دون اعتمادات.

وأضافت: "مش هدفنا دلوقتى نتصيد أخطاء لحد هدفنا نحسن مصر مع بعض، ونعمل كفريق عمل واحد من أجل مصر".

وفى ختام الاجتماع عرض أحمد سلامة ممثل وزارة المالية الاستمارة الجديدة لموازنة البرامج والأداء، وشرح كيفية إعداد الموازنة وفقا لها.