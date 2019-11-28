شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية الجديد يلتقى المحررين البرلمانين قبل تولى المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الكاتب الصحفى، هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية الجديد، على زيارة مجلس النواب، الخميس للقاء زملائه المحررين البرلمانيين، قبل أن يبدأ مهام منصبه كنائب لمحافظ الدقهلية.

جاء ذلك بعد أن أدى الشيخ الكاتب الصحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليمين الدستورية، نائبًا لمحافظ الدقهلية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، فى إطار حركة المحافظين التى أكدت توجه الدولة نحو تمكين الشباب وتصعيدهم إلى مناصب الدولة العليا.

وتقدم المحررين البرلمانين، بالتهنئة له، متمنين له التوفيق والنجاح فى منصبه الجديد، ليكون مثالا جيدا للقيادات الشابة فى الفترة المقبلة، خاصة أن الإدارات المحلية فى مصر تحتاج الدماء الجديدة للنهوض بها والتغلب على إشكالياتها التى يعانى منها المواطن المصرى.

Advertisements

وانضم الشيخ لمسئولية القسم البرلمانى بوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، فيما حصل الشيخ على درجة الماجستير في الصحافة من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية حول (السياسات التحريرية بين الصحف الإلكترونية ووكالات الأنباء)، وهو الآن باحث بدرجة الدكتوراة.

وبدأ اهتمام الشيخ بالعمل العام خلال سنوات الجامعة بالمشاركة في اتحاد الطلاب وعقب ذلك في عدة مجالات أبرزها التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتأهيل القيادات الشابة من خلال مركز إعداد القادة، والتى نجح من خلالها تأهيل عشرات الشباب المصري على مفاهيم الإعلام؛ ولا سيما مصطلح "دبلوماسية الإعلام" لتمكينهم من العمل على مستوى المحافظات تمهيدًا لخوض غمار العمل العام.

وشغل الشيخ منصب المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، وشارك في العديد من الأنشطة السياسية والمجتمعية الداعمة لتمكين الشباب ورفع وعيهم.، وعلى مستوى العمل في الحقل الإعلامي ، عمل الشيخ في عدد من الصحف المصرية ووكالات الأنباء الدولية، والقنوات الفضائية.